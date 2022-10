Kylian Mbappé - AFP

Kylian MbappéAFP

Publicado 18/10/2022 15:25

Rio - Mesmo após dizer no último fim de semana que não tem interesse de deixar o PSG, os rumores envolvendo Kylian Mbappé continuam na imprensa francesa. De acordo com o jornal "L'Equipe", o governo do Catar, acionista do clube, está irritado com a postura do atacante na temporada atual.

Os gestores do PSG estariam se sentido traídos pelas reclamações e pela postura de Mbappé. A relação entre jogador e diretoria estaria muito fragilizada, e a tentativa do atacante de ditar as regras dentro do clube é vista como um absurdo.

Apesar disso, não estaria nos planos do PSG negociar Mbappé em janeiro. O clube francês o manteve após muita pressão e a participação até de Emanuel Macron, presidente da França, nas negociações. De acordo com a publicação, nos próximos dias, Mbappé e os dirigentes do PSG vão se reunir para discutir a situação.

Kylian Mbappé renovou no começo da temporada o seu contrato com o PSG até 2025. Apesar dos rumores de insatisfação, o atacante vive um grande momento com a camisa do clube francês. Ele entrou em campo em 14 jogos, fez 12 gols e deu duas assistências.