Royal Antwerp, clube de Nainggolan, suspendeu o jogador por fumar no banco de reservas Reprodução

Publicado 18/10/2022 14:43

O Royal Antwerp, da Bélgica, suspendeu por tempo indeterminado o volante Radja Nainggolan por fumar um cigarro no banco de reservas. O fato aconteceu antes do jogo contra o Standard Liége, no fim de semana.



O volante de 34 anos, que tem passagens por Inter de Milão e Roma, pediu desculpas pela atitude. "Estou arrependido. Foi um erro, mas não pensei nisso na ocasião. A decisão do clube é muito dura, mas aceito", escreveu nas redes sociais.



Nainggolan, que defendeu a Bélgica na Euro 2016, coleciona polêmicas na carreira. Em uma delas, ficou revoltado ao ficar fora da Copa do Mundo de 2018 e depois também teve que pedir desculpas pelo que falou à época.



Ele também é conhecido pelas idas às boates e aos atrasos a treinos por causa das noitadas.