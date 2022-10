Kanté - AFP

Kanté AFP

Publicado 18/10/2022 17:06

O francês N'Golo Kanté está oficialmente fora da Copa do Muno. Nesta terça-feira, o Chelsea anunciou que o meia foi operado após sofrer uma lesão no tendão e deve ficar afastado dos gramados por quatro meses.

Em nota, os Blues ainda informaram que Kanté conversou com um especialista do departamento médico do clube para explorar as opções de recuperação do problema físico. Assim, em conjunto, a decisão tomada foi pela cirurgia.

Nesta temporada, o meia disputou apenas duas partidas. Ele não entra em campo desde o dia 14 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Tottenham, justamente quando se lesionou.

No Grupo D, a França estreia na Copa do Mundo contra a Austrália, no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília). As seleções da Dinamarca e da Tunísia completam o grupo.