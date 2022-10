Neymar e Vinicius Júnior em jogo da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/10/2022 17:46

Neymar não ficou contente com a posição de Vini Jr na Bola de Ouro. Nas redes sociais, o atacante contestou o oitavo lugar e afirmou que ele merecia, no mínimo, estar no Top3. Na mesma publicação, ele também aproveitou para exaltar Karim Benzema, que levou o prêmio.

"Benzema merecido. Craque!! Agora, o Vini jr estar em 8º não dá. Mínimo entre os 3", escreveu Neymar.

Benzema merecido craque!!

Agora o Vini jr estar em 8 não dá



Mínimo entre os 3 — Neymar Jr (@neymarjr) October 18, 2022

Os jogadores que ficaram na frente de Vini Jr, além de Benzema, são: Sadio Mané (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG) e Thibaut Courtois (Real Madrid).

Abaixo, confira o Top30 desta edição da Bola de Ouro:

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munique)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern Munique/FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius Jr (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-min Son (Tottenham)

12. Riyad Mahrez (Manchester City)

13. Sébastien Haller (Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

14. Rafael Leão (AC Milan)

14. Fabinho (Liverpool)

16. Virgil van Dijk (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus Turim)

17. Luis Diaz (Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Bernardo Silva (Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

22. Phil Foden (Manchester City)

25. Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (RB Leipzig)

25. João Cancelo (Manchester City)

25. Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid)

25. Mike Maignan (AC Milan)

25. Joshua Kimmich (Bayern de Munique)