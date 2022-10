Fábio Sormani - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 18/10/2022 19:58

Depois de saída polêmica da ESPN, Fábio Sormani se rendeu à internet e acabou de assinar contrato com o "Deu Zebra Cast". Trata-se de um podcast esportivo, até então, apresentado pelo radialista Daniel Peixoto, o Alfinete.



O jornalista, que já passou por veículos importantes e assina um blog, o Blog do Sormani, pela primeira vez vai participar de um programa em uma plataforma online, o YouTube e, junto de Alfinete, irá entrevistar personalidades e comentar tudo sobre esportes, inclusive na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

O convite foi realizado por Daniel "Alfinete" e pelo diretor do programa, Vitor "Alpzera" após o sucesso da participação de Sormani no podcast.

"Ele (Sormani) veio para somar nossa equipe com seu conhecimento, experiência e talento", disse Alpzera.

A estreia de Fábio Sormani acontece nesta próxima quinta-feira, às 19h, com a participação do ex-jogador do Corinthians e também comentarista, Zé Elias.

O "Deu Zebra Cast" vai ao ar pelo YouTube todas às quintas-feiras a partir das 19h.