Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 19/10/2022 10:25

Rio - Galvão Bueno seguirá na TV Globo após a Copa do Mundo. Segundo o portal "Notícias da TV", o narrador e a emissora voltaram atrás e renovaram vínculo até o fim de 2024. Pelo novo contrato, o narrador ficará livre para fazer trabalhos em outras plataformas de streammings e participará da cobertura do canal nas Olimpíadas de 2024.

Apesar do novo vínculo, Galvão não voltará atrás em sua aposentadoria das narrações. Mesmo sem comandar eventos ao vivo, ele continuará como o principal nome do esporte da emissora, sendo a voz de produtos e chamadas institucionais do Esporte da Globo para a divulgação de campeonatos.

A permanência de Galvão se deu por ele e a Globo entenderam que manter o vínculo seria proveitoso para ambas as partes. O narrador tem um grande número de projetos junto à emissora previstos para os próximos anos.