Jorge JesusFenerbahçe / Divulgação

Publicado 19/10/2022 22:25

Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe válido até o fim da temporada 2022/23, mas a direção do clube quer estender este vínculo. De acordo com o jornal "Fanatik", os turcos apresentarão um "atraente" contrato de mais três anos - válido até o meio de 2026 para o treinador.

Ainda segundo informou o periódico, será criado um orçamento astronômico para trazer reforços. Além disso, ele terá maior influência no futebol do clube.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Fenerbahçe foi eliminado da Liga dos Campeões ainda na fase de playoffs. No entanto, o time lidera o Grupo B da Liga Europa, com dez pontos.

Ademais, é o vice-líder do Campeonato Turco, com 20 pontos conquistados. A equipe está atrás apenas do Adana Demirspor, que soma 21 pontos e tem um jogo a mais.