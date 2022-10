Lucas Paquetá é jogador do West Ham - Foto: Divulgação/Twitter @WestHam

Lucas Paquetá é jogador do West HamFoto: Divulgação/Twitter @WestHam

Publicado 19/10/2022 21:37

Após sofrer uma lesão no ombro, o meia Lucas Paquetá se manifestou nas redes sociais para tranquilizar os torcedores. Nesta quarta-feira, o brasileiro informou que está bem e que foi "só um susto". Além disso, ele agradeceu as mensagens que recebeu e avisou que deve retornar aos gramados em duas semanas.

"Boa noite, pessoal. No último jogo do West Ham, contra o Southampton, tive uma lesão na clavícula direita. Fiz um exame hoje e ficou constatada uma lesão ligamentar. Estou bem, foi só um susto. Nas próximas duas semanas estou de volta e em breve estarei em campo com os Hammers! Obrigado a todos pelas mensagens! Deus no controle", escreveu Paquetá.

O meia sofreu uma pancada na clavícula direita durante o jogo contra o Southampton, no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Paquetá permaneceu em campo com dores e foi substituído nos minutos finais da partida, que terminou empatada em 1 a 1.

Mais cedo nesta quarta-feira, em entrevista à Amazon Prime antes da partida contra o Liverpool, o técnico David Moyes disse que não sabia quanto tempo Paquetá desfalcaria o West Ham. Agora, com a informação revelada pelo próprio jogador, ele deve estar de volta em breve e não perderá a Copa do Mundo.