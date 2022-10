Benzema marcou na vitória do Real Madrid sobre o Elche por 3 a 0 - JOSE JORDAN / AFP

Publicado 19/10/2022 18:11

O líder Real Madrid não teve dificuldades para vencer o lanterna Elche. Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, os Merengues venceram por 3 a 0, fora de casa, com gols de Valverde, Benzema e Asensio. O atacante Rodrygo também foi bem na partida e contribuiu com duas assistências.

A vitória do Real Madrid poderia ter sido bem mais tranquila se não faltasse atenção na hora de finalizar as jogadas. No primeiro tempo, o time da capital espanhola marcou três vezes, mas os gols de Benzema e Alaba foram anulados por impedimento e apenas o gol de Valverde foi validado.

Na segunda etapa, Benzema teve mais um gol anulado. Porém, aos 29 minutos, o francês recebeu belo passe de Rodrygo e, agora em posição legal, ampliou o placar. Já nos minutos finais, Asensio fez o terceiro e deu números finais ao jogo - também com assistência de Rodrygo.

Com a vitória, o Real Madrid venceu a terceira seguida, manteve a invencibilidade e se isolou na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 28 pontos. O vice-líder Barcelona tem 22 e joga nesta quinta-feira (20), às 16h, contra o Villarreal, em casa. Na próxima rodada, o Real recebe o Sevilla, sábado (22), às 16h, no Santiago Bernabéu.