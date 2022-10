Maracanã recebe final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/10/2022 19:27 | Atualizado 19/10/2022 19:42

Rio - Horas antes do começo da final da Copa do Brasil no Maracanã, torcedores do Corinthians, que não tinham ingressos, tentaram invadir o estádio. Alguns corintianos chegaram a passar pelo portão de entrada da imprensa, que fica ao lado de onde os torcedores paulistas entram no Maracanã. A polícia agiu e conseguiu impedir a invasão, mas alguns alvinegros ainda conseguiram passar.

A final da Copa do Brasil disputada no Maracanã vai ter casa cheia. Foram vendidos 54 mil ingressos para a partida desta quarta-feira. A carga destinada aos torcedores do Corinthians foi de 3,8 mil. Por conta da grande presença de público e para evitar invasões, o Flamengo contratou 1.172 seguranças para a final.



As duas equipes se enfrentam a partir das 21h45. O primeiro jogo em São Paulo terminou empatado sem gols e a equipe que vencer será campeã da competição pela quarta vez em sua história.