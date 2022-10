Lucas Paquetá sofreu uma lesão no ombro e desfalcou o West Ham contra o Liverpool - Divulgação / West Ham

Publicado 19/10/2022 17:51

O meia Lucas Paquetá desfalcará o West Ham nos próximos dias. O jogador, que já ficou de fora da partida contra o Liverpool, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, sofreu uma lesão na clavícula direita, durante o jogo contra o Southampton, no último domingo (16).

Em entrevista à Amazon Prime antes da partida contra o Liverpool, nesta quarta, o técnico David Moyes afirmou que não sabia quanto tempo o meia desfalcaria o West Ham. Segundo informações do "ge", Lucas Paquetá não preocupa para a Copa do Mundo.

Lucas Paquetá sofreu uma pancada na clavícula direita durante o jogo contra o Southampton, no domingo, pela 11ª rodada do Inglês. Ele permaneceu em campo com dores e foi substituído nos minutos finais da partida, que terminou empatada em 1 a 1.