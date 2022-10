Zoe Cristofoli - Reprodução / Instagram

Zoe Cristofoli Reprodução / Instagram

Publicado 19/10/2022 17:20

Rio - A esposa do zagueiro Theo Hernández, do Milan, passou por uma experiência assustadora no começo desta semana. A modelo Zoe Cristofoli estava em casa, com o filho pequeno do casal, quando o apartamento foi invadido por assaltantes. Em entrevista ao jornal “La Gazzeta dello Sport”, ela abordou o ocorrido.

fotogaleria

"Estou em choque. Foram momentos de medo e terror", contou Zoe. Theo não estava em casa no momento em que ocorreu o crime. Os ladrões invadiram a propriedade e levaram vários bens de valor elevado, acrescenta a publicação. A polícia italiana utiliza imagens das câmeras de vídeo para investigar, identificar e chegar aos responsáveis pelo crime.

Nascido na França, Theo Hernández, de 25 anos, começou sua carreira internacional pelo Atlético de Madrid, passou pelo Alavés e também pelo Real Madrid. Em 2019 chegou ao Milan e se firmou como titular do clube rossonero.