Yann Sommer é goleiro do Borussia Mönchengladbach e da seleção suíça - Foto: Divulgação/Twitter Oficial Borussia Mönchengladbach

Publicado 19/10/2022 16:42 | Atualizado 19/10/2022 16:48

A seleção suíça, adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, pode ter um desfalque importante na competição. Isso porque o goleiro Yann Sommer sofreu uma lesão no tornozelo durante o jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Darmstadt, na última terça-feira, pela Copa da Alemanha.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, o clube alemão informou que Sommer "não estará disponível até novo aviso". No entanto, o Mönchengladbach não divulgou o tempo de recuperação do arqueiro.

O lance que causou a lesão aconteceu ainda no início do primeiro tempo. Aos quatro minutos, Sommer subiu para interceptar uma bola levantada na área, mas torceu o pé na aterrissagem. Ele ainda tentou continuar no jogo, mas precisou ser substituído aos 14 minutos.

Em tempo: Brasil e Suíça se enfrentarão no Stadium 974, às 13h (de Brasília), no dia 28 de novembro (uma segunda-feira). A partida é válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.