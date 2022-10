Estádio de Remo da Lagoa reúne mais de 400 atletas do remo e da canoagem - Divulgação

Estádio de Remo da Lagoa reúne mais de 400 atletas do remo e da canoagemDivulgação

Publicado 19/10/2022 16:38

Rio - Mais de 400 atletas estão reunidos até domingo (23), no Estádio de Remo da Lagoa, no Rio de Janeiro, palco do maior evento sobre as águas de 2022: o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem. A competição tem entrada franca.

Pelo Campeonato Brasileiro de Remo e Pararemo foram realizadas hoje (19), seis provas eliminatórias de Double Skiff Feminino Junior, Double Skiff Masculino Sub 23 e Oito Com Feminino Senior. O classificados são: Double Skiff Feminino Junior – Isabela Gomes e Maria Nunes, do Botafogo, e Julia Santos e Manuela Fantoli, do Corinthians; Double Skiff Masculino Sub 23 – Jaderson Freitas e Sílvio Antunes, do Guaíba de Porto Alegre e Breno Félix e Augusto Knoll, do Flamengo; Oito Com Feminino Senior – Agnes Martins, Ana Ferreira, Isabelle Camargos, Maria Lewnkof, Mariana Macedo, Milena Viana, Shaiane Ucker, Evelen Cardoso e André Araújo (timoneiro), do Flamengo, e Beatriz Cardoso, Chloé Delazeri, Dayane dos Santos, Juddy Passos, Maria Nunes, Mariana Manso, Nathalia Barbosa, Thalita Soares e Ian Amancio (timoneiro).

À tarde foram realizados os treinos oficiais. Amanhã (20), às 9 horas, acontecerá a única prova eliminatória do dia, de Double Skiff Masculino Junior. Já na sexta-feira (21), também a partir das 9 horas, começam as semifinais de remo e pararemo e a partir das 13 horas, as provas de canoagem e paracanoagem. No sábado (22), a partir das 9 horas, e no domingo (23), no mesmo horário, começam as provas finais, que definirão os campeões de cada categoria tanto do remo quanto da canoagem.

As provas de Pararemo vão contar com a participação de atletas de países da América do Sul, como Argentina, Peru, Uruguai e Paraguai, e Canadá.

O CBI de Remo e Pararemo conta com cerca de 300 atletas inscritos de 23 clubes de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Salvador, Aracaju, Recife, Natal, Belém, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas. Vale lembrar que a competição segue o mesmo padrão do ano passado, com igualdade de gênero nas provas, sendo o mesmo número de provas femininas e masculinas.

Nas provas de remo e pararemo os barcos usados pelos atletas são o Double Skiff, Quatro Sem, Four Skiff e Oito Com, Single Skiff Pararemo, Double Skiff Pararemo e Quatro Com Pararemo. Na canoagem de velocidade são usados o Caiaque para uma, duas ou quatro pessoas (K1, K2 e K4) e a Canoa para uma, duas ou quatro pessoas (C1, C2 e C4). Na paracanoagem, o Caiaque (K1) e a Canoa Va’á (V1).

Entre os destaques estão os remadores Lucas Verthein, 12º colocado no single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Uncas Tales, bicampeão mundial Sub 23, ambos do Botafogo. Entre as mulheres, destaque para as remadoras Maria do Carmo Fuhrmann, do Flamengo, que conquistou seis medalhas de ouro e foi a atleta com melhor resultado no CBI Unificado de 2021 entre homens e mulheres, e Lara Pizarro, do CrossRowing de Brasília, campeã sul-americana.

Já a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem conta com mais de 200 inscritos de mais de dez associações. O maior destaque na canoagem é o atleta Isaquias Queiroz, do Flamengo, multimedalhista olímpico, com duas medalhas de prata e uma de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, e uma medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Segundo Magali Moreira, presidente da Confederação Brasileira de Remo (CBR), a competição começou muito bem e já está superando a edição de 2021.

“Abrimos a competição na manhã de ontem (18), com as provas classificatórias e tenho a certeza de já estamos superando o ano passado, cumprindo tudo que foi programado. Toda estrutura, como o sistema de luzes de foto finish, o balizamento da raia, a colocação dos barcos na água com total segurança, os catamarãs de arbitragem e o telão. Tudo está funcionando plenamente. Fizemos tudo para que os atletas e o público se sintam numa competição internacional”, afirma Magali Moreira.

O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Rafael Girotto, esteve no Estádio de Remo da Lagoa, no final da manhã de hoje e acredita que o evento é um marco para o remo e a canoagem.

“Este evento está sendo um marco para a canoagem brasileira e também para o remo. Essa união de forças é muito boa para ambas as modalidades. A estrutura do remo aqui no Rio de Janeiro é excelente, podemos compartilhar ações em conjunto e receber competições nos nossos eventos tradicionais como no Paraná, Minas Gerais, Bahia, entre outros locais. Uma parceira que inicia forte”, avalia Rafael Girotto.

O CBI de Remo e Pararemo e a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem têm apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).