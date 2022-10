Darwin Núñez marcou o gol da vitória do Liverpool sobre o West Ham - NIGEL RODDIS / AFP

Publicado 19/10/2022 17:35

O Liverpool conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Inglês e espantou de vez a crise. Os Reds derrotaram o West Ham por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), em Anfield, pela 12ª rodada. O uruguaio Darwin Núñez marcou o único gol, mas o goleiro brasileiro Alisson foi o grande nome do jogo com uma defesa de pênalti que garantiu os três pontos.

No primeiro tempo, o Liverpool dominou o West Ham com mais de 60% de posse de bola e poderia ter ido para o intervalo vencendo por mais de um gol. Darwin Núñez abriu o placar aos 21 minutos, mas perdeu outras chances claras. No fim, o time visitante teve um pênalti marcado, mas Alisson defendeu a cobrança de Soucek.

Já na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado. O Liverpool pressionou no início, mas novamente não soube definir a partida e manteve o West Ham vivo durante o restante da partida. Os Hammers pressionaram, mas esbarraram nas defesas de Alisson e na falta de pontaria dos seus jogadores.

Foi a segunda vitória consecutiva do Liverpool no Campeonato Inglês - que já havia vencido o Manchester City também por 1 a 0 no último domingo (16). Com o resultado sobre o West Ham, os Reds subiram para a sexta posição, com 16 pontos. Na próxima rodada, os Reds encaram o Nottingham Forest, sábado (22), às 8h30, fora de casa.