Manchester United venceu o Tottenham - AFP

Publicado 19/10/2022 19:12

Inglaterra - O Manchester United teve uma boa atuação e venceu o Tottenham por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Old Trafford, com gols de Fred e Bruno Fernandes, em mais uma partida na qual Cristiano Ronaldo começou entre os reservas. O camisa 7, aliás, só saiu do banco aos 44 minutos, mas não para ir a campo. Sem ser acionado pelo técnico Erik Ten Hag em nenhuma das substituições, levantou-se antes do fim da partida e foi para o vestiário.

A vitória sem a presença do craque português dá sequência à reação da equipe após a dolorosa derrota por 6 a 3 no clássico com o Manchester City. De lá até aqui, venceu os dois jogos que disputou pela Liga Europa e somou duas vitórias e um empate na liga nacional, disputa na qual ocupa a quinta colocação, com 19 pontos. O Tottenham continua acima, em terceiro lugar, com 23.

Escalar o United sem Cristiano Ronaldo tem sido uma escolha constante de Erik Ten Hag na maioria dos jogos do Campeonato Inglês. A vaga ficou com Marcus Rashford, considerado pelo treinador como um jogador que dá mais dinâmica ao setor ofensivo De fato, o ataque funcionou bem, e os primeiros minutos foram de boas chances, com participação de Antony, que deu muito trabalho aos adversários pelo lado direito do campo e protagonizou finalizações perigosas.

Sem Richarlison, que deve ser desfalque por duas semanas para tratar uma lesão na panturrilha, o Tottenham sofreu não só com as investidas de Antony. Teve de lidar também com outras várias oportunidades de perigo criadas pelo United e contou com ótimas defesas de Lloris para evitar que a bola tocasse sua rede durante um primeiro tempo de amplo domínio dos donos da casa.

Na etapa final, Lloris, que ainda faria outras excelentes intervenções entre as traves visitantes, foi superado logo no primeiro minuto, quando o volante brasileiro Fred bateu e contou com um desvio no meio da caminho para ver a bola morrer na rede Aos 23 minutos, o goleiro francês deixou passar um bonito chute de Bruno Fernandes, que fechou o placar.