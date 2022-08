O Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, preparou uma homenagem para os que não estão mais vivos e também para os filhos que faleceram - Cleber Mendes/Agência O DIA

14/08/2022

Rio- No Dia dos Pais, o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, região portuária da capital Rio de Janeiro, preparou uma homenagem para os que não estão mais vivos e também para os filhos que faleceram. A programação começou com uma missa às 10h, celebrada na capela histórica pelo Padre Francisco Irmão, da Arquidiocese do Rio. As camisetas dos colaboradores estampam dedicatórias como; "Pai, você merece milhões"; "Só temos amor para dar" e "Pai & Herói & Amigo & Companheiro".

A programação contou ainda com um vídeo, gravado para este dia pelo ex-treinador de futebol Abel Braga, que perdeu o filho caçula há cinco anos. Ele é padrinho da campanha A Vida não Para, grupo de apoio a pessoas enlutadas do Cemitério da Penitência. Na mensagem exibida, Abel diz que a vida sempre deve seguir, apesar da saudade e da dor. “Só quem viveu esse luto pode entender a grande menção que isso tem nas nossas vidas”, completou.

Abel destacou ainda a importância do grupo de apoio e convidou para que todos participem gratuitamente das reuniões, que acontecem toda quarta no complexo cemiterial. A madrinha do projeto é a atriz Cissa Guimarães, que perdeu o filho Rafael em um acidente há 12 anos.

Ainda dentro das homenagens, o Crematório e Cemitério montaram ainda um painel em formato de coração para os visitantes deixarem suas mensagens de carinho. Eles também receberam fitas brancas com a palavra Saudade, que podem ser colocadas no painel ou levadas como recordação. Há ainda distribuição de cravos brancos aos presentes e apresentação de violinistas que deixa o ambiente mais leve para as famílias nas suas homenagens aos pais e filhos que já partiram.