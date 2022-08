Quarta e última edição da Feira que aconteceu no mês de julho - Ivan Costa

Quarta e última edição da Feira que aconteceu no mês de julhoIvan Costa

Publicado 12/08/2022 18:37 | Atualizado 12/08/2022 18:59



Rio - Renovação e ressurgimento. É assim que a feira na Rua Soares, que acontecerá neste sábado (12), é vista por Ivan Costa, dono da Livraria Belle Époque, no Méier, Zona Norte. O evento está em sua quarta edição, mas esta será a primeira posterior ao incêndio que levou a livraria à perda total de seu acervo.

"O pessoal chegou e falou 'não, não vamos cancelar, vamos manter'. Então, juntaram outras iniciativas que virão para cá somar", contou Ivan, animado. Participam da feira diversos expositores de artes, além de acontecerem lançamentos de livros, apresentações musicais, que irão do samba à fanfarra, e até um clube de leitura: "está todo mundo se unindo. A Editora Mórula vai trazer o escritor Luiz Antônio Simas para apresentar os livros dele. O cartunista Tavarez também virá e desenhará ao vivo", disse Ivan.



De acordo com o proprietário da livraria, a Subprefeitura da Zona Norte também colaborou: "Eles trocaram a iluminação da rua para dar uma força ao evento. De todos os lados, quem pôde, se juntou, se uniu, para fazer um evento bonito assim, da nova Belle".

A própria feira surge como luz em meio à tristeza. Ela foi criada em abril, quando as restrições da pandemia começaram a ser afrouxadas, para juntar as pessoas que estavam em casa e que começaram a fazer artesanato para vender online. "Boa parte dessas pessoas que estão na feira nunca tinham trabalhado em uma antes. Não cobro nada, deixo o coração falar se quer contribuir ou não, mas não é obrigado. Cada pessoa vem, traz o seu material e traz pessoas também, então está todo mundo se ajudando", afirmou.

A feira acontece todos os meses, desde então. Em junho, devido aos finais de semana chuvosos, a feira teve de ser adiada.



Como a palavra de ordem é a solidariedade, durante a feira serão arrecadados alimentos, fraldas geriátricas e absorventes para serem doados aos Asilos Melhor Idade, em São Gonçalo, Região Metropolitana, e Betel, no bairro do Rocha, na Zona Norte. "A gente aproveita e espalha a corrente", disse.



A doação de livros também continua. "Está acontecendo de forma excelente, muita gente mandando, pontos de coletas cheios. Em um dos postos, chegaram quase dez embalagens dos Correios, vindas de outro estado", explicou Ivan. Quem deseja doar algum valor, pode realizar a doação pela Vakinha Virtual criada pelo proprietário.

Infelizmente, a expectativa era que o valor arrecadado batesse os R$ 50 mil (100%), mas o valor estacionou nos 79%. "Esse é o dinheiro que vamos usar na reforma, seguindo os moldes que os arquitetos passaram", explicou.



Ivan ainda disse ao DIA que, apesar da reconstrução da livraria estar ainda no início, as ideias já povoam o lugar. "Vão ter fotos da antiga livraria, fotos do primeiro dia, do pessoal que ajudou, além do croqui de como ficará a livraria, feito pelos amigos arquitetos. Eu já aprovei, ficou lindo demais. Vamos fazer um post também para o pessoal ter uma ideia de como vai ser a nova Belle", revelou.



Ao final de tudo, é a gratidão que enche não só as prateleiras da Belle Époque, mas também os corações das pessoas. "Acho importante o movimento que se formou. No momento em que estamos, de um obscurantismo, de mais relações de ódio, aparentemente, do que de amor, uma corrente dessas dá esperança. Eu só tenho agradecer a todo mundo que participou", completou.

* Reportagem de Beatriz Coutinho sob supervisão de Thiago Antunes