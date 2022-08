A Polícia tenta identificar os suspeitos que atiraram contra o empresário e jornalista Luiz Carlos - Divulgação

Publicado 13/08/2022 22:15 | Atualizado 13/08/2022 22:17

Rio- O Portal dos Procurados divulgou neste sábado (13) um cartaz para ajudar nas investigações para identificar e localizar os suspeitos que mataram o empresário e jornalista, Luiz Carlos Gomes, de 60 anos. Ele foi morto a tiros por volta das 20h, na última sexta-feira (12), na localidade de São Pedro Paraíso, distrito do município de Italva, Noroeste Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, a vítima dirigia um veículo acompanhado da mulher Cristina Rios, enquanto voltavam de um colégio da região, onde acontecia uma festa caipira. No caminho, eles foram surpreendidos por dois criminosos usando capacete em uma moto que atiraram várias vezes contra Luiz, e em seguida fugiram do local. Apesar disso, sua mulher não ficou ferida.



No local do crime, várias cápsulas foram encontradas no chão em torno do carro da vítima. Ainda segundo a polícia, os criminosos chegaram a atirar na direção de uma moradora da localidade, que acabou levando um tiro na mão. Ela foi socorrida e hospitalizada.



Luiz Carlos era responsável por um blog e pelo Jornal Tempo News. Ele apresentava um programa de rádio todas as quintas-feiras na Rádio Oásis FM, em Italva. Cristina Rio, que é secretária da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Italva, publicou nas redes sociais uma mensagem de saudade do marido. “Meu coração está doendo muito, com marcas que nunca vão cicatrizar no meu coração. Meu amor".

O caso está sendo investigado pela 148ª DP (Italva). Segundo a Polícia Civil, agentes da distrital estão com diligências em andamento, para identificar a autoria e a motivação do crime.



O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a identificação dos criminosos envolvidos na morte do empresário Luiz Carlos Gomes, liguem para os seguintes canais de atendimento: 21) 2253 1177;

0300-253-1177; Whatsapp (21) 98849-6099; APP "Disque Denúncia RJ"; Facebook/(inbox):

