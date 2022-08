Diretor de arte Tiago Marques morre aos 49 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2022 17:14

Rio - O diretor de arte Tiago Marques morreu aos 49 anos, na manhã deste sábado, no Rio. Segundo familiares, ele sofreu um ataque cardíaco em casa.

Natural de Minas Gerais, Tiago passou a juventude em Belo Horizonte, onde formou-se em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Posteriormente, veio para o Rio de Janeiro a fim de trabalhar com cenografia de teatro, e em alguns anos, conquistou sucesso no âmbito do cinema.

Tiago Marques participou da direção de grandes sucessos do cinema nacional, como "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro", de 2010; "Faroeste Caboclo", do ano de 2013, "Getúlio", em 2014, "Eduardo e Mônica", de 2020 e "Medida Provisória", do mesmo ano.

No ano de 2015, o mineiro recebeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pela direção de arte de "Getúlio" e em 2018, aventurou-se no âmbito das novelas, trabalhando em "O Outro Lado do Paraíso" da Rede Globo. Atualmente, o diretor fazia parte da equipe de "Candelária", nova série da Netflix.

O velório de Tiago será no domingo (14), das 9h às 14h, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), localizado no bairro da Gamboa. O diretor deixa dois filhos, João e Maria, além da esposa, Paula.