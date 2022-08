Rio de Janeiro

Sócio de clube na Barra da Tijuca é investigado por agredir e praticar racismo contra jovem de 15 anos

Pai da vítima conta que o homem deu uma cotovelada e um soco no rosto do seu filho no Marina Barra Clube. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca)

