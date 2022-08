Carlos Eduardo contou que Maria Thereza era tudo na vida dele. Na foto, os dois dormindo juntos - Arquivo Pessoal

Carlos Eduardo contou que Maria Thereza era tudo na vida dele. Na foto, os dois dormindo juntosArquivo Pessoal

Publicado 13/08/2022 17:03 | Atualizado 13/08/2022 17:52

Rio - "Minha filha era tudo que eu tinha". O lamento é de Carlos Eduardo Ribeiro, 36 anos, pai de Maria Thereza Vitorino Ribeiro, 1 ano, que morreu após se engasgar com um pedaço de maçã em uma creche de Petrópolis, na Região Serrana, em maio deste ano. Com a chegada do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (14), ele desabafou sobre os dias difíceis após a perda da filha e pediu por justiça."Hoje ela teria 1 ano e meio, amanhã poderia estar me chamando de papai pela primeira vez. Imagina? Mas desde que ela se foi, eu não consegui sentar e chorar, pois tenho que trabalhar, pagar aluguel, cuidar da minha esposa, falar com advogado. É difícil", lamentou.A menina se engasgou enquanto estava no Centro de Educação Infantil Carolina Amorim, no bairro Cascatinha. Nos depoimentos, funcionários da creche informaram que ofereceram 1/4 de maçã para a criança. Segundo a investigação, a fruta foi servida fora dos padrões, o que contribuiu para o engasgo de Maria Thereza.Maria chegou a ser socorrida por várias pessoas que tentaram retirar o alimento, mas sem sucesso. Ela só foi levada para uma unidade de saúde após a mãe de uma outra aluna perceber a gravidade da situação e reforçar a necessidade de atendimento médico, após dois dias de internação ela não resistiu.De acordo com o delegado titular da 105ª DP (Petrópolis), João Valentim, as investigações revelaram que as funcionárias da escola não foram preparadas para prestar assistência e cuidado em cada situação. No dia 4 de julho, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou duas professoras e a diretora da unidade escolar por homicídio culposo. A médica responsável pelo atestado de óbito também está sendo investigada.

fotogaleria

Carlos Eduardo, que trabalha como assistente técnico, contou que precisou mudar de estado para tentar refazer a vida, mas que a esposa vem sofrendo com depressão e crises de pânico devido a perda da filha."Minha esposa está deprimida dentro de casa e eu trabalho dia e noite. Minha filha foi tirada de mim e me disseram que foi uma fatalidade. Mas fatalidade é infarto, AVC ou queda de avião. O que houve com ela foi uma sucessão de erros e irresponsabilidade de vários níveis. Minha esposa se sente culpada por mandar a filha pra escola. Eu já me culpei por deixá-la na creche pra ir trabalhar. Se foram indiciadas, porque não foram presas? Elas foram indiciadas há mais de um mês, e teriam 30 dias para se pronunciar e até agora nada".Carlos comentou ainda sobre a instauração de uma sindicância (processo 22.815/2022) aberta pela Prefeitura de Petrópolis para apurar a morte de Maria Thereza e a promessa de uma indenização que deveria ser paga pelas funcionárias indiciadas no valor de R$ 10 mil que ainda não foi paga."As funcionárias foram indiciadas por homicídio culposo, e até hoje nada. A prefeitura publicou que abriu sindicância e até agora nada. Tem a ação cível correndo, e a lei não está sendo cumprida. Uma advogada do Ministério Público fez uma chamada de vídeo com a gente no mês passado dizendo que as colaboradoras da creche foram indiciadas por homicídio culposo e teriam que pagar R$ 10 mil e prestar serviços comunitários. Até hoje não vimos esse dinheiro, não que isso repare a perda, mas também não obtivemos outro tipo de resposta."Carlos Eduardo desabafou ainda sobre a diferença de classes sociais e lamentou sobre a lentidão da justiça."Imagine se fosse eu? Uma criança branca, de classe média ou alta, morresse dentro da minha casa? Mesmo que eu não tivesse culpa. Eu estaria livre para te mandar essa mensagem agora? Não sou vítima da sociedade. Nunca recebi auxílio disso ou daquilo. Tenho 36 anos e trabalho desde os 14 de idade. Nunca recebi seguro-desemprego, e o que eu esperava do poder público era só que fizessem o trabalho deles. Só quero que as leis sejam cumpridas. Se erraram, que paguem pelo erro, e que sejam responsabilizados", desabafou.O pai da menina disse ainda que enfrenta problemas para manter o emprego e cuidar da esposa. "Minha esposa tem crises de pânico e faz acompanhamento psiquiátrico. Já faltei ao trabalho duas vezes, fui desligado na sexta (12). Segunda-feira (15) começo em outra empresa, o trabalho é externo, viajando, como posso trabalhar tranquilo?", finalizou.Procurada, a Polícia Civil informou que a conduta da médica que atestou o óbito ainda está sendo investigada. Já a Prefeitura de Petrópolis, questionada sobre o andamento da sindicância e a indenização a ser paga ainda não respondeu. Em uma última nota enviada em julho, o município informou é o "maior interessado em esclarecer os fatos ocorridos no CEI Carolina Amorim."O executivo iniciou ainda no dia 9 de julho cursos de primeiros socorros para profissionais da rede municipal de educação. A capacitação começou com os profissionais de cinco centros de Educação Infantil e foi ministrada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A previsão da prefeitura é que até novembro o curso atenda todas as unidades da rede municipal. A expectativa é que cerca de 1.500 funcionários estejam capacitados até o fim deste ano.