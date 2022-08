Programa Asfalto Liso interdita Avenida Borge de Medeiros - Reprodução/ Google Maps

Programa Asfalto Liso interdita Avenida Borge de MedeirosReprodução/ Google Maps

Publicado 12/08/2022 19:51

Rio- A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e da CET-Rio, informou que, a partir desta segunda-feira (15), haverá interdições na Lagoa, Zona Sul do Rio, para serviços do programa Asfalto Liso. Os trabalhos vão ser executados na Avenida Borges de Medeiros, em três etapas: de 15 a 22 de agosto, de 12 a 24 de setembro e de 25 de setembro a 7 de outubro. As equipes irão trabalhar nos períodos diurno, das 7h às 17h, e noturno, das 21h às 5h.

Na primeira fase (15 a 22 de agosto), será interditada a faixa de rolamento da Avenida Borges de Medeiros no sentido Túnel Rebouças, junto ao canteiro central, em trecho de aproximadamente cem metros entre a Rua General Tasso Fragoso e o número 3.381. Durante a realização da obra, restará apenas uma faixa disponível para os veículos, o que, possivelmente, resultará na formação de filas. Sendo assim, a CET-Rio recomenda aos motoristas que utilizem a Avenida Epitácio Pessoa nos deslocamentos em direção ao Túnel Rebouças, Humaitá e Botafogo, para evitar os impactos em consequência da redução temporária da capacidade da via.

A segunda etapa (12 a 24 de setembro), vai interditar a faixa 1 da Avenida Borges de Medeiros no sentido Ipanema, em trecho de aproximadamente 120 metros, que vai do retorno após a Rua Maria Angélica até a Rua General Tasso Fragoso. Na última fase, entre os dias 25 de setembro e 7 de outubro, será interditada a faixa 2 do mesmo trecho da Borges de Medeiros.

Em todas as fases, será executado o serviço de reparo profundo, que consiste na troca de solo, antes de aplicar o novo asfalto, onde as equipes usam escavadeiras para retirar camadas de pavimento que estão desgastadas e não apresentam bom suporte, dando origem a defeitos como trincas e buracos.

“As camadas de materiais com baixo suporte são removidas e substituídas por material apropriado, como base de brita, por exemplo, para que o novo asfalto seja aplicado sem comprometer a trafegabilidade”, explica a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.

A Secretaria ressalta que, durante todo o período em que for realizado o reparo profundo, os respectivos trechos das faixas da Avenida Borges de Medeiros ficarão interditados ao tráfego. A CET-Rio vai instalar sinalização específica para alertar e orientar os motoristas, além de deslocar equipes para atuarem no local e no entorno, buscando garantir as melhores condições de fluidez do trânsito. “Teremos algum tipo de retenção na Borges de Medeiros, mas o serviço é muito importante para a qualidade do asfalto da cidade”, ressalta o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.