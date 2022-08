Batalhão de Polícia Ferroviária prendeu dois homens em flagrante na RJ-224, que liga Campos dos Goytacazes a São Francisco de Itabapoana - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 12/08/2022 22:06 | Atualizado 12/08/2022 22:15

Rio – Dois homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (12), durante abordagem do Batalhão de Polícia Rodoviária realizada na RJ-224, altura do Km 05, que liga Campos dos Goytacazes a São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Trilhos de trem serrados foram apreendidos com os criminosos.

Os detidos foram conduzidos para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes).