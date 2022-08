Mirelis Zerpa entra para lista vermelha da Interpol - Divulgação: Internet

Mirelis Zerpa entra para lista vermelha da InterpolDivulgação: Internet

Publicado 12/08/2022 22:00

Rio - Foragida nos Estados Unidos, a venezuelana Mirelis Zerpa, mulher de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins", entrou para a lista vermelha no livro dos procurados da Interpol nesta quinta-feira (11). Ela é apontada como sócia em esquema de fraude ao sistema financeiro nacional, sonegação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, divulgadas pelo G1, após a prisão de Glaidson em agosto de 2021, Mirelis é a responsável pelos negócios do marido e continua fazendo movimentações financeiras milionárias. Ela tem acesso as carteiras de investimentos do grupo e, em um ano, conseguiu fazer diversos e sucessivos saques de bitcoins, totalizando mais de R$ 1 bilhão de reais.

A expansão dos negócios em território americano, que agora está sendo investigada pela PF, era um plano antigo de Glaidson. Além da mulher do Faraó dos Bitcoins, o comparsa chamado Piloto, que ajudou na abertura de uma empresa nos Estados Unidos, a BG Gas, e a filha dele, também entraram para a lista vermelha da Interpol.

Agora, Mirelis também está ajudando na candidatura de Glaidson, que quer estrear na carreira política e, mesmo preso, é pré-candidato a deputado federal pelo partido Democracia Cristã. Contudo, ele ainda não tem registro no Tribunal Superior Eleitoral.

Faraó dos Bitcoins

Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", é acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas pela empresa GAS Consultoria, localizada em Cabo Frio. A companhia acumulava, no fim do ano passado, mais de 570 processos na Justiça.

Ele foi preso há pouco menos de um ano, em uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. À época, policiais apreenderam na casa R$ 15,3 milhões em espécie, entre notas de real, dólar e euro, além de barras de ouro.