O corpo do suspeito ficou caído ao lado do ônibus. A Polícia Militar precisou isolar a área - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 12/08/2022 08:52 | Atualizado 12/08/2022 09:56

Rio- Um policial militar de folga matou um suspeito após reagir a uma tentativa de assalto dentro de um ônibus da linha 383 na Rua São Francisco Xavier, em frente a Universidade do Estado do Rio (Uerj), no Maracanã, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (12).



O ônibus fazia o trajeto Praça da República, Centro, até Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram até o local onde já encontraram o acusado sem vida. Com ele foi apreendido um simulacro de pistola. Ainda segundo a PM, um outro suspeito participou da ação, mas conseguiu fugir. O policial de folga não ficou ferido.