Sabrina Tavares de Almeida teria tentando fugir dos criminosos, mas acabou baleada pelas costas - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 12/08/2022 07:56 | Atualizado 12/08/2022 08:02

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, nesta sexta-feira (12), pedindo informações para ajudar a Polícia Civil a identificar e localizar os criminosos envolvidos na morte de Sabrina Tavares de Almeida, de 32 anos. A mulher foi assassinada a tiros dentro de casa , no Parque Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (11). Na ocasião, a mãe da vítima, Fátima da Silva, 51, foi atingida na perna.O corpo de Sabrina será sepultado nesta sexta-feira, no Cemitério dos Escravos, também em Nova Iguaçu, às 16h45. O velório está previsto para começar às 13h30. A mãe da vítima chegou a passar por cirurgia, mas já recebeu alta do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que instaurou um inquérito.De acordo com a madrasta da mulher, Fabiola Oliveira, por volta das 2h30 do dia do crime, Fátima ligou para pedir socorro para a filha. Ao chegar à casa delas, na Rua Antônio Pinheiro, encontrou Sabrina ensanguentada no chão, em cima da mãe, que gritava. Informações preliminares indicam que homens armados invadiram a residência e atiraram contra as duas.