A filha morreu no local, enquanto a mãe foi encaminhada ao hospital. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 11/08/2022 09:55 | Atualizado 11/08/2022 11:49

Rio- Uma mulher foi morta a tiros dentro de casa na Rua Antônio Pinheiro, no Parque Ambaí, em Nova Iguaçu, durante a madrugada desta quinta-feira (11). A vítima foi identificada como Sabrina de Almeida, 32 anos. A mãe dela, Fátima da Silva, 51 anos, foi atingida na perna e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do município foi acionado às 2h46. Na residência, os militares já encontraram Sabrina morta. Enquanto Fátima foi socorrida. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo relatos nas redes sociais, criminosos teriam invadido a residência das duas e realizado os disparos. A Polícia Militar informou que uma equipe do 20ºBPM (Mesquita) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem na casa, os agentes foram informados por militares do Corpo de Bombeiros que duas mulheres foram vítimas de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada para perícia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias em que Sabrina morreu e a mãe dela foi ferida. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.