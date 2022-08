Publicado 12/08/2022 00:00

A cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro já era esperada mas foi tardia. Quem tem o dever de zelar pelo cidadão e faz o contrário tem que ser punido exemplarmente e rapidamente.

O governador Cláudio Castro tem conquistado cada vez mais o eleitor do interior. Com apoio de figuras públicas fortes regionalmente, ele vem conseguindo espalhar o que vem sendo feito nas regiões, com a chancela de quem já tem credibilidade.