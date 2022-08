Monique Medeiros - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 23:07

Rio - Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, entrou com pedido de habeas corpus para conseguir liberdade no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Superior Tribunal Federal (STF). Monique foi presa em abril do ano passado, acusada de envolvimento na morte. O padrasto do menino, o ex-vereador Dr. Jairinho, também é réu no caso e está preso.

No STJ, o pedido será julgado pelo ministro João Otávio de Noronha, relator do caso, que recebeu a liminar assentada para deliberação no dia 2 de agosto. Já no STF, o pedido de soltura foi solicitado no dia 30 de julho e caberá ao ministro Gilmar Mendes analisar. Atualmente, Monique está presa no Instituto Penal Santo Expedito.

Henry chegou morto a um hospital da Zona Oeste do Rio na madrugada do dia 8 de março de 2021, com hemorragia e edemas pelo corpo. As investigações concluíram que Dr. Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça. Segundo a polícia, a mãe do garoto sabia das agressões pelo menos desde fevereiro de 2021.