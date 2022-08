O Ciep E-Tec Professor Luiz Carlos Veronese, em Nova Friburgo, recebeu o selo de certificação Lixo Zero - Sandra Barros

Publicado 11/08/2022 21:59 | Atualizado 11/08/2022 22:02

Rio - O Ciep E-Tec 480 Professor Luiz Carlos Veronese, localizado no bairro Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, recebeu, nesta quinta-feira (11), o selo Lixo Zelo. O certificado foi concedido pelo Instituto Lixo Zero.

Esta é a primeira escola do Estado do Rio de Janeiro agraciada com o selo. O Instituto Lixo Zero o garante às instituições que conseguem reaproveitar mais de 90% de seus resíduos. O Ciep E-Tec 480, no caso, destinou 93% do lixo produzido diariamente na escola à compostagem ou reciclagem, deixando assim de enviá-los a aterros sanitários.

O reconhecimento foi feito durante o I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro - A Política de Educação e as Práticas de Sustentabilidade, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

O projeto Lixo Zero foi implantado em 50 Cieps da rede estadual que estão sendo transformados em E-Tecs (Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades). Todas as unidades adotam o conceito de sustentabilidade, equipadas com painéis solares, horta comunitária, composteira, sistema de reuso de água e coleta seletiva do lixo.

O presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabattini, diz que a iniciativa é única no Brasil. “Existem ações isoladas por todo o país, mas nada que se compare ao que a Secretaria de Educação do Estado está fazendo e que, certamente, terá um impacto enorme em todas as escolas brasileiras”.

Para o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, a certificação é resultado de um esforço coletivo de toda a comunidade escolar para criar novos hábitos, formando cidadãos mais responsáveis e construindo uma sociedade mais sustentável.

O objetivo do Simpósio foi debater a sustentabilidade integrada à política de educação da rede estadual e divulgar as ações iniciadas nas E-Tecs, que serão ampliadas para todas as 1.200 escolas da rede.

Segundo Júlio Cesar Barros, criador do projeto Hortas Cariocas, desde o início do projeto nas E-Tecs, 74 mil mudas foram plantadas e 6,5 toneladas de alimentos foram produzidas, reforçando a alimentação escolar.