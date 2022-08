Também integram a iniciativa o Programa Copacabana Presente, da Secretaria de Estado de Governo, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, a Orla Rio, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), e outros - Carlos Magno

Publicado 11/08/2022 19:18 | Atualizado 11/08/2022 20:19

Rio - Foram colocadas em prática, na orla de Copacabana, na Zona Sul, nesta quinta-feira (11), as primeiras ações do Plano Operacional Integrado do Conselho Estadual de Segurança Turística. O projeto tem como objetivo melhorar a experiência dos visitantes na praia, no calçadão e em toda extensão da Avenida Atlântica, reduzindo o número de crimes na região.



"Esse plano é um esforço conjunto de diversas secretarias e órgãos do Governo do Estado do Rio, prefeitura e entidades privadas. A integração, que passa por construção de projetos, diálogos e troca de informações, vai dar um maior apoio para a experiência turística na região" explicou o secretário estadual de Turismo, Sávio Neves.



Tudo isso é previsto para acontecer sob não só a supervisão das polícias Civil e Militar, mas também de outras iniciativas de segurança. "O início da operação, hoje, nasce da necessidade de aprimorar processos de atuação articulada envolvendo as instituições que participam ou apoiam a segurança turística", disse o comandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), tenente-coronel Robson Cardeal. As ações contarão com drones, câmeras e tendas na praia.



Com início na área dos postos 5 e 6, o plano começou a ser implementado em pontos de salvamento. Neste primeiro momento, é feito cadastramento das barracas de praia, quiosques, hotéis e restaurantes do perímetro, construindo uma rede de segurança na região.



O cronograma de implantação do programa avançará para os postos 3 e 4 na próxima quinta-feira (18) e chega ao 1 e 2 ainda nesse mês, no dia 24. Serão realizadas reuniões para avaliação de resultados em planejamento durante todo o mês de agosto.