O pequeno Alexander Botelho foi o primeiro bebê a ser registrado no novo posto - Alexandre Simonini/Detran.RJ

Publicado 11/08/2022 18:45

Rio- A Maternidade Hospital da Mãe, em Mesquita, na Baixada Fluminense, começou a oferecer os serviços de identificação civil do Detran.RJ, nesta quinta-feira (11). Às 10h30, Alexander Botelho, filho da estudante Camily Marroque, foi o primeiro bebê a ser registrado. Ele nasceu na última segunda (8), no Hospital da Mãe, com 2,8 quilogramas e 46 cm.



O pai do Alexander, o assistente social Gabriel Oliveira, de 19 anos, estava animado: "moramos aqui na região, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense). Soube hoje do posto do Detran na maternidade, pela enfermeira, e achei a proposta boa. Logo depois que nascem, os bebês da maternidade já recebem certidão de nascimento, CPF e carteira de identidade. E foi muito legal meu filho nascer pertinho do Dia dos Pais. Vou comemorar muito".



Com esse novo posto, o Detran.RJ passa a contar agora com quatro pontos de emissão de carteiras de identidade para recém-nascidos diretamente em unidades públicas de saúde. Há postos nas maternidades de Maria Amélia, no Centro do Rio, Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, e no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. Até o momento, cerca de 800 carteiras de identidade já foram emitidas para os recém-nascidos.



"O Detran.RJ cumpre o seu dever de identificar os cidadãos fluminenses logo após o nascimento, de acordo com a legislação, que determina que o serviço seja oferecido em maternidades acima de 100 partos por mês", ressaltou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Segundo o IBGE, cerca de três milhões de pessoas não têm documentos no país, ou seja, são considerados "invisíveis". Isso implica em uma série de dificuldades, como matrícula em escolas, atendimento hospitalar e recebimento de benefícios sociais.



"Nossa expectativa é estabelecer novas parcerias para que outras maternidades comecem a oferecer o serviço nos próximos meses. E os pais que por algum motivo não tiverem a identidade também serão atendidos. Vamos emitir as carteiras dos responsáveis, seja com primeira ou segunda via do RG para contemplar toda a família", pontuou o diretor de identificação civil do Detran.RJ, Pedro Thompson.



O Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, inaugurado em junho de 2012, é a principal referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Com uma média de 700 partos realizados por mês e uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual (25%), a unidade funciona com ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade. Além disso, o hospital também conta com serviço especial para gestantes adolescentes. Elas participam de reuniões do Centro de Estudos e Atendimento da Mulher Adolescente (CEAMA), criado em abril de 2013.