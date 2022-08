Polícia interdita bingo clandestino no interior de estabelecimento comercial em Niterói. - Divulgação/ PMERJ

Polícia interdita bingo clandestino no interior de estabelecimento comercial em Niterói.Divulgação/ PMERJ

Publicado 11/08/2022 20:00 | Atualizado 11/08/2022 20:02

Rio- A Polícia Militar estourou, nesta quinta-feira (11), após receber informações do Disque-Denúncia, um bingo clandestino que funcionava em um estabelecimento comercial chamado 'Bar dos Cornos', na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Na ação foram apreendidas sete máquinas de caça-níqueis tipo noteiros, R$ 564 em espécie e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. O responsável pelo estabelecimento e o material arrecadado foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde foram feitos dois registros de ocorrência - um por jogos de azar e outro por apreensão.