Segundo o Inmet, um ciclone extratropical se aproxima do estado do Rio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Inmet, um ciclone extratropical se aproxima do estado do RioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/08/2022 19:06

Rio - O Rio de Janeiro permanece em estágio de mobilização nesta quinta-feira (11) por causa do mau tempo. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a previsão ao longo do dia é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, e ventos moderados a fortes devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria no oceano.

O Alerta Rio registrou chuvas em bairros como Guaratiba, Madureira, Jacarepaguá, Ilha do Governador, Irajá, São Cristóvão, Saúde, Grajaú, Grande Méier, Laranjeiras e Santa Teresa.

CHUVA | Registros de chuva nos últimos 15 minutos, 1 hora e 24 horas (em mm). pic.twitter.com/ciBLwIQnel — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) August 11, 2022

Até o momento, de acordo com o COR e com a Ecoponte, o trânsito não ficou comprometido. O tempo de travessia na ponte Rio-Niterói é de 13 minutos no sentido Rio, e de 32 minutos no sentido Niterói. O Centro de Operações Rio reforça ainda para que os motoristas dirijam com cautela, pois as pistas ficam propensas aos acidentes de trânsito. Em contrapartida, a LAMSA, empresa responsável pela Linha Amarela, relata que o trânsito é lento na pista sentido Barra, do acesso 10A (Linha Vermelha, sentido Centro) à saída 3 (Abolição), com fluxo intenso de veículos. Já na pista sentido Fundão, o trânsito é bom.

Ainda de acordo com o COR, até às 18h desta quinta (11), a cidade registrou 26 quedas de árvores, sendo que 23 já foram retiradas. Equipes da Prefeitura do Rio trabalham para a remoção das outras três.

Em casos de ventos fortes, a Prefeitura recomenda para que a população não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas, evite esportes ao ar livre, não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas, e que feche o registro de gás da casa.

Já em casos de alagamento, o órgão pede para que os moradores permaneçam em locais seguros, não toquem em postes e fios soltos e reforça o risco de correntezas, acidentes e doenças.