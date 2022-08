Receita Federal do Brasil apreende maconha líquida e haxixe no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão - Receita Federal do Brasil

Publicado 11/08/2022 18:16

Rio - A Receita Federal do Brasil (RFB) apreendeu, nesta quinta-feira (11), 726g de maconha líquida e 6g de haxixe em uma encomenda postal no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.

As drogas estavam escondidas em uma caixa com doces e brinquedos, mas foram identificadas na inspeção por equipamentos de raios-x. O pacote vinha dos Estados Unidos e tinha como destino Goiânia, em Goiás.

A apreensão foi feita pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal.