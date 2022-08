SEAP e Pastoral Carcerária prestam atendimento médico a presos idosos do Instituto Penal Cândido Mendes, no Centro - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Publicado 11/08/2022 21:31 | Atualizado 11/08/2022 21:42

Rio – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Pastoral Carcerária, ofereceu, nesta quinta-feira (11), atendimento médico para presos do Instituto Penal Cândido Mendes, no Centro. A iniciativa cuidou de 25 internos da unidade prisional.

A ação, que contou ainda com o apoio de alunos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), faz parte do projeto "Amor que Cura". Os atendimentos foram realizados por uma equipe formada por dois médicos e três estudantes de medicina das especialidades de cardiologia, clínica médica e urologia. Os detentos também realizaram exames de eletrocardiograma e toque retal.

De acordo com o diretor do Instituto Penal Cândido Mendes, Alexandre Brandão de Freitas, o trabalho é importante para proporcionar aos internos assistência à saúde, bem estar e dignidade humana.

O projeto começou em 2017, com um mutirão de saúde na Cadeia Pública Contrim Neto, em Japeri, na Região Metropolitana do Rio, e passou por outras unidades prisionais do Estado. No Instituto Penal Cândido Mendes, os atendimentos são realizados trimestralmente para acompanhamento regular da saúde dos internos, já que o efetivo carcerário é de presos idosos.