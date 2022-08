Segurança Vanderlei Bamba já é conhecido das autoridades por outras duas passagens também por agressão contra ex-companheiras - Reprodução Instagram

Publicado 11/08/2022 20:00 | Atualizado 11/08/2022 20:21

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante o segurança Uanderglei da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam, por agressão e por manter a companheira em cárcere privado em Santa Cruz, na Zona Oeste. O acusado foi localizado pelos agentes da 30ª DP (Marechal Hermes) na tarde desta quinta-feira (11).



De acordo com o delegado Flávio Loureiro, titular da delegacia, a vítima vinha sendo mantida em cárcere por Bambam sob ameaça de morte. Ao chegar ao local, as equipes confirmaram o cárcere privado e também que a jovem vinha sofrendo agressões - uma delas teria sido praticada na manhã desta quinta-feira.

"Ela tinha várias lesões, umas antigas e outras recentes. Uma delas foi para exame de corpo de delito prévio no IML. O IML confirma que uma dessas lesões teria sido feita hoje. Segundo ela, isso aconteceu momentos antes da prisão. Com isso, se configurou a situação flagrante e ele foi autuado pela lesão corporal e cárcere privado", explicou o delegado.



Essa não é o primeiro caso de agressão envolvendo o segurança. Em 2017 e 2021, ele foi alvo de outros dois inquéritos por agredir ex-companheiras. Um dos casos, envolvendo a influencer Lays Peace. O caso aconteceu em maio do ano passado e ela chegou a registrar queixa na polícia.