Moto apreendida durante a operação conjunta na Maré - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 19:07 | Atualizado 11/08/2022 19:14

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta quinta-feira (11), Gilberto Francisco dos Santos, conhecido como 'Baiano', durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ele é apontado como um dos maiores receptadores de cargas roubadas do estado.

De acordo com a Civil, Baiano é o responsável pelo esquema de receptação de cargas nas comunidades Nova Holanda e Parque União. Na ação, os policiais estouraram um galpão com grande quantidade de materiais roubados. Foram recuperados dez carros e sete motos. Além disso, diversos caminhões foram acionados para levar os produtos à Cidade de Polícia.

Mais de uma tonelada de drogas foi apreendida na operação . O traficante Cristiano Gonçalves Lavinas, conhecido como 'CH' também foi preso. Ele é suspeito de comandar o tráfico no município de Três Rios, no interior do estado.

A operação conjunta do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) tinha o objetivo de buscar os criminosos que mataram o PM Sandro Santos da Silva, na Avenida Brasil, nas imediações do Parque União, em janeiro deste ano.