Publicado 11/08/2022 08:58 | Atualizado 11/08/2022 09:06

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil realizam uma operação conjunta, na manhã desta quinta-feira (11), no Complexo da Maré, na Zona Norte. De acordo com a PM, o objetivo da ação é localizar e prender os criminosos que mataram o policial militar Sandro Santos da Silva, na Avenida Brasil, nas imediações do Parque União, em janeiro deste ano.





Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que também fazem parte da ação, apreenderam logo no início da manhã uma tonelada de drogas na região do Parque União.



Uma tonelada de drogas acaba de ser apreendida pelo #BAC no Parque União, Complexo da #Maré, #ZonaNorte. pic.twitter.com/Q07mgtHiUu — @pmerj (@PMERJ) August 11, 2022



Também foram apreendidas uma moto, uma pistola, carregadores e munição. Durante o confronto entre policiais e criminosos, dois suspeitos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso.



Moradores da região registraram a presença de muitos policiais, blindados e um helicóptero.



Operação pic.twitter.com/gzyTNiUkUZ — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) August 11, 2022 Operação no Complexo da Maré RJ pic.twitter.com/nVbfBs9p59 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) August 11, 2022

Sandro estava acompanhado de outro agente quando foram atingidos por tiros após abordarem um veículo suspeito na avenida. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu durante o atendimento. Ainda de acordo com a corporação, os integrantes de uma das principais quadrilhas de roubos de carga da Região Metropolitana do Rio também são focos da operação conjunta.

Equipes do Bope encontraram em diferentes pontos da Maré diversas casamatas, que são muros de concretos com buracos, utilizados pelos traficantes para, segundo a polícia, auxiliar no ataque aos agentes durante ações na comunidade.