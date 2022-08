Ventos fortes provocaram quedas de árvores em diversos pontos da capital fluminense - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 20:29 | Atualizado 11/08/2022 20:32

Rio – O Centro de Operações do Rio (COR), informou que o Rio de Janeiro registrou, nesta quinta-feira (11), a maior velocidade de ventos desde 2019, no forte de Copacabana, onde foram registrados às 5h, rajadas de 93,6km/h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São considerados ventos muito fortes as rajadas acima de 76km/h.

De acordo com o COR, o maior registro, até então, ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2019, quando os ventos atingiram 115,9 km/h, em Marambaia. No mesmo dia deste ano, foram registrados 110,2 km/h em Copacabana.

Ventania provoca queda de árvores e assusta moradores do Rio

Os ventos fortes que atingem o Rio de Janeiro desde a noite desta quarta-feira (10) , devido a um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria no oceano, provocaram estragos em diversos pontos do município, com quedas de árvores, postes e deixou bairros sem energia elétrica, além de ter causado ressaca no mar.

Ainda segundo o COR, nas últimas 12 horas, houve queda de 20 árvores na cidade. Outras 13 quedas de árvore já foram solucionadas.

De acordo com a Light, houve registro de trechos de ruas do Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, ambos na Zona Oeste, sem energia por conta da ventania. A concessionária informou que equipes estão nas ruas trabalhando para restabelecer o fornecimento. Nas redes sociais, uma moradora do Méier publicou um vídeo mostrando o momento em que um transformador explode durante a ventania.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) recomenda que os cariocas fechem as janelas, basculantes, portas de armários e registro de gás da casa. Também devem evitar ficar embaixo de árvores e estruturas metálicas, além de praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar e passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os ventos estarão moderados a fortes, chegando a 76 km/h até a tarde.

Ciclone extratropical

Os ventos fortes também atingiram outros municípios fluminenses, devido à aproximação de um ciclone extratropical no Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diversas casas de Mambucada, distrito deAngra dos Reis, na Costa Verde, ficaram destelhadas e sem energia elétrica, na noite desta quarta-feira (10).Nas redes sociais, relatos dão conta de ventania também em Paraty e em cidades da Baixada Fluminense, Região dos Lagos e no Sul Fluminense.

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Cabo Frio informou que as atividades presenciais nas unidades escolares da rede municipal foram suspensas nos turnos da manhã e da tarde, por conta da previsão de fortes ventos na região, emitida pela Defesa Civil, que vão se intensificar no período da manhã, até às 11h, podendo permanecer na parte da tarde. "As atividades serão retomadas, normalmente, caso haja segurança para alunos e servidores, na sexta-feira (12)", disse a prefeitura.