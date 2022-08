Ventos chegaram a 93,6 km/h em Copacabana, entre 4h e 5h, desta madrugada - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 07:26 | Atualizado 11/08/2022 11:46

Rio - Os ventos fortes que atingem o Rio de Janeiro desde a noite desta quarta-feira (10), devido a um sistema de baixa pressão associado à uma frente fria no oceano, provocaram estragos em diversos pontos do município, com quedas de árvores, postes e deixou bairros sem energia elétrica, além de ter causado ressaca no mar. A ventania começou por volta das 20h, quando houve registro de 54,6 km/h no Vidigal, e chegou a 93,6 km/h em Copacabana, entre 4h e 5h desta madrugada. A força do vendaval assustou moradores. A cidade permanece em estágio de mobilização nesta quinta-feira (11).

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, (COR) na manhã de hoje, entre 6h e 7h, houve registro de rajadas muito fortes na estação Forte de Copacabana, chegando a 82,8 km/h, e a 79,2 km/h, entre 7h e 8h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São considerados ventos muito fortes as rajadas acima de 76km/h.

Ainda segundo o COR, nas últimas 12 horas, houve queda de 20 árvores na cidade, das quais oito ainda estão com a retirada em andamento, sendo elas na Rua das Laranjeiras, na altura do Clube Hebraica, no sentido Túnel Rebouças; na Rua Barão da Torre, nº 613, em Ipanema; Estrada do Grumari, em Grumari; Avenida General San Martin, na altura da Rua Venâncio Flores, no Leblon, onde um posto também foi derrubado; na Rua Conselheiro Ferraz, nº 87, no Lins de Vasconcelos; na Rua dos Físicos, nº 951, na Taquara; e nas estradas do Açude e do Redentor, ambas no Alto da Boa Vista.

Outras 12 quedas de árvore já foram solucionadas e ocorreram na Rua João Líra, nº 95, no Leblon; no Túnel Zuzu Angel, na Barra da Tijuca; na Estrada da Gávea, altura do Fashion Mall, em São Conrado; na Avenida Lúcio Costa, altura da Avenida Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes; na Estrada do Joá, na altura do nº 256, sentido São Conrado, no Joá; no Alto da Boa Vista, sentido Barra; na Rua Coronel Euríco de Sousa Gomes Filho, altura do nº 66, na Barra; na Autoestrada Grajaú Jacarepaguá, no quilômetro 65, sentido Grajaú, no Engenho Novo; na Avenida Niemeyer, na altura da obra, em São Conrado; na Autoestrada Lagoa-Barra, na altura do Gávea Golf Club, sentido Barra, na Gávea; na Avenida Atlântica, na altura da Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana; e no acesso a Rua Jardim Botânico, na altura da Praça Ricardo Palma, na Lagoa.

De acordo com a Light, houve registro de trechos de ruas do Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, ambos na Zona Oeste, sem energia por conta da ventania. A concessionária informou que equipes estão nas ruas trabalhando para restabelecer o fornecimento. Nas redes sociais, uma moradora do Méier publicou um vídeo mostrando o momento em que um transformador explode durante a ventania. Confira.



Cariocas também comentaram nas redes sociais que a força do vento chegou a arrastar móveis dentro de suas casas. "Muito vento no nosso País RJ, acordei 4 da manhã com barulho de coisas caindo no quintal. E continua ventando", escreveu uma pessoa. "Rajadas de vento no RJ... Com força suficiente para arrancar a bermuda que esqueci no varal", descreveu outra. "Parece que a qualquer hora o vento vai levar minha casa junto", comentou uma internauta. "Bonde de quem acordou às 5:30 com o vento arrastando as cadeiras do terraço", disse mais um.

Cariocas também comentaram nas redes sociais que a força do vento chegou a arrastar móveis dentro de suas casas. "Muito vento no nosso País RJ, acordei 4 da manhã com barulho de coisas caindo no quintal. E continua ventando", escreveu uma pessoa. "Rajadas de vento no RJ... Com força suficiente para arrancar a bermuda que esqueci no varal", descreveu outra. "Parece que a qualquer hora o vento vai levar minha casa junto", comentou uma internauta. "Bonde de quem acordou às 5:30 com o vento arrastando as cadeiras do terraço", disse mais um.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) recomenda que os cariocas fechem as janelas, basculantes, portas de armários e registro de gás da casa. Também devem evitar ficar embaixo de árvores e estruturas metálicas, além de praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar e passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os ventos estarão moderados a fortes, chegando a 76 km/h até a tarde.

As temperaturas estarão em declínio, com mínima de 16°C e máxima de 25°C. O dia terá predomínio de céu nublado, com chuvisco/chuva fraca isolada a qualquer momento. Por conta das chuvas que ocorreram na manhã desta quarta, três bolsões d'água se formaram em uma faixa dos dois sentidos da Avenida das Américas, na altura do BRT Mato Alto, em Guaratiba; na Rua Tonelero, na altura da Rua Siqueira Campos, em Copacabana; e na Rua São Zeno, nº 281, na Freguesia.

Os maiores acumulados de chuva em uma hora foram registrados no Jardim Botânico, com 9,0mm, Copacabana, com 8,0mm e Barra/Barrinha, com 7,8mm. De acordo com a Marinha do Brasil, ondas de até quatro metros de altura podem atingir a orla da cidade do Rio até às 21h da sexta-feira (12). Na manhã de hoje, por conta da ressaca no mar, a força das ondas atingiu o Mirante do Leblon, na Zona Sul. Na Avenida Vieira Souto, entre as ruas Joaquim Nabuco e Rainha Elizabeth, equipes da Comlurb atuam para retirar areia da pista.



As orientações são para que a população evite banho e esportes no mar, navegação, pesca, além de ficar em mirantes, na beira do mar ou pedalar na orla. Resgates de vítimas de afogamento também não devem ser realizados. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil devem ser acionados pelos números 193 e 199, respectivamente.



Ciclone extratropical

Os ventos fortes também atingiram outros municípios fluminenses, devido à aproximação de um ciclone extratropical no Estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diversas casas de Mambucada, distrito de Angra dos Reis, na Costa Verde, ficaram destelhadas e sem energia elétrica, na noite desta quarta-feira (10). Nas redes sociais, relatos dão conta de ventania também em Paraty e em cidades da Baixada Fluminense, Região dos Lagos e no Sul Fluminense.

Ciclone | Chegada do ciclone no Rio de Janeiro, registro de rajadas em Angra dos Reis, Costa Verde.



Imagem: Reprodução / Internet pic.twitter.com/SEtSuYVdpn — NID - Nova Iguaçu Depressão (@Novaiguacudepre) August 11, 2022

"Ventania e frio 'chegou' em Paraty", afirmou um internauta. "Ventania que eu nunca tinha presenciado antes aqui em Arraial do Cabo", comentou uma moradora. "Fui acordado com as janelas aqui de casa batendo por causa dessa ventania. Não me lembro quando foi a última vez que vi ventos tão fortes aqui em Cabo Frio, estou até sem energia", relatou outra pessoa.

"Ventania forte em Nova Iguaçu, papo de ciclone... 'Rebentou' até fiação de luz, Deus queira que esse vento não venha pra Paracambi", disse um comentário. "Do nada uma ventania em Magé!", se assustou um morador. "Resende vai ser carregada com essa ventania toda. 'Tá' louco!", disse uma pessoa. "Que ventania é essa em Resende? Parece até furacão". "'Tá' tendo furacão em Macaé?? Que ventania é essa??", questionou um usuário.

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Cabo Frio informou que as atividades presenciais nas unidades escolares da rede municipal foram suspensas nos turnos da manhã e da tarde, por conta da previsão de fortes ventos na região, emitida pela Defesa Civil, que vão se intensificar no período da manhã, até às 11h, podendo permanecer na parte da tarde. "As atividades serão retomadas, normalmente, caso haja segurança para alunos e servidores, na sexta-feira (12)", disse a prefeitura.