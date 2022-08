Fabíola Oliveira, madrasta de Sabrina, mostra foto da enteada na entrada do IML de Nova Iguaçu - Sandro Vox/Agência O Dia

Fabíola Oliveira, madrasta de Sabrina, mostra foto da enteada na entrada do IML de Nova IguaçuSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 11/08/2022 16:51 | Atualizado 11/08/2022 16:52

Rio - Parentes da mulher morta dentro da própria casa estiveram, no início da tarde desta quinta-feira (11), no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para liberação do corpo da vítima. Sabrina de Almeida, de 32 anos, foi assassinada pelas costas por criminoso que invadiu o imóvel onde ela e a mãe moram, no Parque Ambaí, no mesmo município.

A mãe dela, Fátima da Silva, 51 anos, também foi atingida na perda durante a invasão. Ela foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), passou por procedimento e já recebeu alta. Segundo relato da madrasta da vítima, Fabiola Oliveira, Sabrina e a mãe acordaram com o barulho feito pelo criminoso que invadiu a casa onde ela vivia com a mãe.

"Eu estava dormindo. Foi por volta de duas e meia da manhã que o telefone tocou. Era a mãe da Sabrina pedindo ajuda, dizendo que ela e a filha tinham sido baleadas. Ela dizia: 'Fabiola, preciso de ajuda. Estou chamando a Sabrina, mas ela não me atende'. Aí eu falei com o pai dela, que levantou rapidamente. Nós vestimos uma roupa e partimos para a casa dela. Chegando lá, tivemos que arrombar o portão que estava trancado. Depois que entramos, vimos a porta da sala de blindex quebrada. Quando chegamos no quarto, a mãe dela estava no chão, gritando, com a Sabrina em cima dela, toda ensanguentada, porque tinha levado muitos tiros", relembrou Fabíola.

Parentes estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Sandro Vox/Agência O Dia

A madrasta diz que Fátima mencionou que a filha viu o criminoso, tentou fugir, mas ele disparou a a tingiu pelas costas. Na queda, ela teria caído sobre a mãe. "Ela viu que era alguém e tentou voltar para o quarto. Quando ela começou a correr, a pessoa disparou e achamos que na queda ela caiu em cima da mãe. Morreu abraçada com a mãe dela", disse.

De acordo com a parente, Sabrina era querida por todos que a conheciam e tinha o sonho de viajar para fora do país no próximo ano.

"A Sabrina era uma pessoa maravilhosa, com vontade de viver e ainda muito jovem. Ela tinha muitos sonhos a realizar. Tinha vontade de viajar para fora do país no ano que vem. Tinha muitas coisas para conquistar. Tiraram a chance dela realizar os próprios sonhos", lamentou Fabíola.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias em que Sabrina morreu e a mãe dela foi ferida. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.