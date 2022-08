Moradora da Beira Rio, Maria Salete participou da inauguração da cozinha comunitária - Divulgação

Moradora da Beira Rio, Maria Salete participou da inauguração da cozinha comunitária

Publicado 12/08/2022 10:33 | Atualizado 12/08/2022 10:34

Rio - A 15ª cozinha comunitária do programa Prato Feito Carioca foi inaugurada na última quinta-feira (11). A nova unidade vai beneficiar as comunidades Beira Rio, Sinal Verde e Terreirão, no Recreio, Zona Oeste do Rio. Até o momento, já foram servidas 90 mil refeições dentro do projeto.

“Essa comida vai chegar em boa hora porque as coisas estão muito caras no mercado. Ter uma alimentação todos os dias será muito bom para mim e meu marido”, disse Maria Salete, moradora da comunidade Beira Rio.



Já tem funcionado desde junho as cozinhas da Mangueira, Andaraí, Realengo, Anchieta, Tanque, Campo Grande, Vila Kennedy, Guaratiba, Costa Barros, Bento Ribeiro, Bangu, Nova Sepetiba, Acari e Catumbi. Cada Cozinha Comunitária Carioca fornece 5.600 refeições por mês para a população.

A seleção do público escolhido para receber gratuitamente a alimentação é feita pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). É necessário que as pessoas sejam inscritas no CadÚnico (cadastro de programas sociais federais) e tenham renda mensal de até R$ 105.

“A ideia é ajudar no combate à fome, garantido uma refeição de segunda à sexta. Aqui serão 280 refeições para pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar que foram cadastradas no CadÙnico, por meio dos CRAS. As cozinhas ficam dentro da comunidade para facilitar o acesso das pessoas”, ressaltou a secretária de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.

Cada unidade do programa está sendo introduzida em áreas onde organizações sociais atuam, possibilitando a sua instalação mais rápida nas regiões mais vulneráveis da cidade. Por isso, a unidade inaugurada na última quinta-feira tem colaboração com a Comunidade Batista do Rio.

Além disso, a ação está disponibilizando cartões magnéticos, garantindo 22 refeições por mês para trabalhadores informais inscritos no CadÚnico, com renda mensal entre R$ 105 e R$ 210. Nessa primeira fase do programa, já foram distribuídos 5 mil cartões para a população.