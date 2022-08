Material apreendido com dupla presa com armas e drogas em Duque de Caxias - Divulgação / PMERJ

Publicado 12/08/2022 10:20

Rio - Policiais do 8° BPM (Campos dos Goytacazes) prenderam, nesta quinta-feira (11), dois homens com armas e drogas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a corporação, agentes receberam denúncias sobre a atuação de traficantes na região do Parque Eldorado. Ao chegar no local, os agentes prenderam dois suspeitos de atuarem no tráfico de drogas da comunidade Boca dos Três Campos.

Com os acusados, os agentes apreenderam dois revólveres calibre 38, munições, 28 trouxinhas de maconha e R$ 18 em espécie. Os detidos foram encaminhados com o material apreendido para a 146ª DP (Guarus).