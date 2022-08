Carro pega fogo após perseguição policial e ataque de criminosos de comunidade em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/08/2022 09:31 | Atualizado 17/08/2022 09:42

Rio - Um suspeito morreu, nesta terça-feira (16), após bater com um veículo roubado em um muro da comunidade do Mundial, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. O homem teria perdido o controle da direção depois de ser baleado por traficantes da região, na altura da Rua Ururaí, esquina com a Rua Doutor Aureolino de Abreu. Com a batida, o automóvel pegou fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Irajá foi acionado às 18h56 para conter as chamas e os militares encontraram um corpo carbonizado. Relatos de testemunhas apontam que havia um segundo suspeito, que conseguiu sair do veículo, mas acabou morrendo na rua. Nas redes sociais, moradores disseram que crianças brincavam no local no momento do ocorrido. "Tem várias crianças aqui, pois estavam jogando bola. Apavorante".

Procurada, a Polícia Militar informou que o 9º BPM (Rocha Miranda) e o 41º BPM (Irajá), não foram acionados para ocorrência no local. Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para um corpo carbonizado encontrado dentro de um veículo e que o carro teria sido roubado após um assalto no mesmo bairro. "A perícia foi feita no local e agentes realizam diligências para identificar a vítima e apurar a autoria e as circunstâncias do crime".