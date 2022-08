Criminosos atiraram contra agentes durante tentativa de abordagem, na altura de Duque de Caxias - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/08/2022 07:30 | Atualizado 17/08/2022 11:05

Rio - Uma troca de tiros na Rodovia Washington Luiz, a BR-040, deixou três criminosos mortos e um ferido, na madrugada desta quarta-feira (17). O caso aconteceu na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada a um veículo modelo Toyota Corolla. No momento da tentativa de abordagem, os homens atiraram de dentro do carro contra a equipe.

De acordo com a PRF, os policiais revidaram ao ataque, dando início a um confronto. Na troca de tiros, o veículo acabou subindo uma mureta da via e ficou com a frente e a lateral danificadas. Dois criminosos morreram no local. Um outro, de aproximadamente 25 anos, chegou a ser socorrido e deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes às 2h35, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos ainda não tiveram a identidade divulgada.

Além deles, um quarto homem que estava no carro ficou ferido e foi levado para a mesma unidade de saúde. Luan F. R., de 31 anos, deu entrada às 2h45, com múltiplas perfurações e foi encaminhado para o centro cirúrgico do hospital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, o criminoso está na enfermaria sob custódia. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Ainda segundo a PRF, dentro do automóvel foram apreendidos três fuzis, uma pistola e grande quantidade de munição. O material foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). O Posto Regional de Perícia Técnica de Duque de Caxias chegou por volta das 9h20 para a perícia, que foi finalizada às 9h55. A rodovia ficou totalmente interditata durante o trabalho na Polícia Civil. Familiares dos dois criminosos mortos na via estiveram no local. Parentes de um deles choraram ao reconhecerem o corpo.

De acordo com a Concer, responsável pela administração da BR-040, a via segue parcialmente interditada, na altura de Caxias, apenas no sentido Rio, na altura do km 124, após a saída para a Linha Vermelha. Ainda segundo a concessionária, a rodovia tem retenção de sete quilômetros, chegando ao km 117.