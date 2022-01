PM Sandro Santos da Silva, lotado no batalhão da Maré (22º BPM), morreu durante um confronto com criminosos nesta quarta-feira (26) - Divulgação

Publicado 26/01/2022 17:46 | Atualizado 26/01/2022 18:36

Rio - O policial Sandro Santos da Silva, de 30 anos, lotado no 22º BPM (Maré), não resistiu aos ferimentos e morreu, na tarde desta quarta-feira, após ser baleado em uma troca de tiros com criminosos na Avenida Brasil, na altura do Parque União . O soldado chegou a ser socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, passou por um procedimento cirúrgico no tórax, onde a bala atingiu, mas não resistiu.

Sandro ingressou na Polícia Militar em 2019 e era lotado no 22ºBPM. O policial era solteiro. O comando do 22ºBPM afirmou estar prestando toda a assistência aos familiares. A Polícia Militar disse lamentar profundamente a morte do soldado. Ainda não há informações sobre o sepultamento.



Segundo a PM, nesta quarta-feira, equipe do 22º BPM (Maré) foi atacada a tiros durante uma tentativa de abordagem a um veículo que trafegava em atitude suspeita na Avenida Brasil, nas imediações do Parque União, no Complexo da Maré. Os criminosos abandonaram o veículo onde estavam e fugiram.

Policiais militares e um pedestre ficam baleados durante intenso tiroteio na Avenida Brasil, nesta quarta-feira Divulgação

Um pedestre, identificado como Klinsmann Bravo, de 20 anos, também ficou ferido com um tiro na perna enquanto atravessava a passarela 10 da via expressa. Segundo a direção do hospital, ele já foi atendido e recebeu alta.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ªDP (Bonsucesso).