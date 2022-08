De hoje (17) até sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Educação está promovendo a Semana de Mobilização para a Busca Ativa Escolar - Divulgação/ Hector Santos

De hoje (17) até sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Educação está promovendo a Semana de Mobilização para a Busca Ativa EscolarDivulgação/ Hector Santos

Publicado 17/08/2022 05:00

Rio - A Secretaria Municipal de Educação promove, desta quarta (17) até sexta-feira (19), a Semana de Mobilização para a Busca Ativa Escolar, que tem como objetivo garantir a permanência dos alunos na escola, principalmente os que estão em situação de maior vulnerabilidade. Uma família da Maré que retornou aos estudos com o apoio do programa é a história de sucesso que inspira a ação da rede municipal.

A família Castro, há três meses, retornou para as salas de aulas a partir do trabalho de Busca Ativa. Rafaela, de 8 anos, o irmão Luerlan, de 17 anos, e o pai, José Victor de Castro, de 44 anos, são moradores da Maré e novos alunos da Escola Municipal Erpídio Cabral, localizada na comunidade. Um drama doméstico envolvendo um problema de saúde da mãe das crianças impedia a frequência escolar e o trabalho de busca ativa trouxe as crianças de volta para escola. A menina sempre foi aluna exemplar, com bom desempenho, porém prejudicada por tantas faltas. O irmão, matriculado na turma especial do PEJA, também quase não aparecia.

O Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas (Proinape) foi acionado para dar um suporte emocional à família. Rafaela parou de faltar, Luerlan começou a ler e até o pai das crianças, José Victor, se animou em voltar a estudar e está cheio de planos para o futuro.

José viu um cartaz convidando adultos de volta às salas de aulas. O auxiliar de serviços gerais buscou informações da unidade e em menos de uma semana já estava matriculado. "Foi tudo muito rápido. Eu não quero mais perder tempo. É gratificante estar de volta e espero que eles não cometam o mesmo erro que eu", disse José, aluno do EJA.

Luerlan estuda no período integral, já fez amigos e se orgulha de saber escrever o nome completo no caderno. Rafaela gosta de chegar bem cedo para aproveitar o café da manhã servido na escola antes de iniciar os estudos. Ela diz que adora matemática e quer ser advogada para lutar por justiça. A vida da família mudou e, agora, diariamente, a rotina é outra: os três saem juntos pela manhã rumo à escola para estudar.

Semana de Mobilização para a Busca Ativa Escolar

As ações da Semana de Mobilização para a Busca Ativa Escolar buscam fomentar os trabalhos que já acontecem cotidianamente, envolvendo não só as unidades escolares, mas toda a comunidade. As equipes do programa vão registrar durante a semana as ações e compartilhar as suas experiências para inspirar outras escolas e dar visibilidade ao trabalho.

Desde o retorno das aulas presenciais, em outubro de 2021, a rede municipal de educação usou vários recursos para trazer a garotada de volta. O trabalho de localização das crianças e convencimento das famílias sobre a importância da escola na vida delas é feito por telefone, com ajuda dos Conselhos Escolares Comunitários (CEC), associações de moradores e até mesmo com carros de som percorrendo os bairros. A busca ativa é um dos trabalhos mais importantes desenvolvidos pela rede de Educação do Rio. É nesta ação que é possível trazer crianças, jovens e adultos que não estão frequentando a escola de volta para sala de aula, garantindo o direito à educação e ao convívio escolar.

Programa de Busca Ativa ganha força

Em maio deste ano, o Busca Ativa ganhou a intersetorialidade das Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Juventude, Cultura, Pessoa com Deficiência, Política e Promoção da Mulher, Esporte e Lazer, Ação Comunitária e do Instituto Pereira Passos. Um decreto instituiu de forma permanente o 'Programa Bora pra Escola', fortalecendo as ações em diferentes frentes e reforçando a obrigatoriedade na garantia do acesso de crianças e adolescentes à Educação e a necessidade de oferecer condições de permanência e pleno desenvolvimento na trajetória escolar, conforme a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.