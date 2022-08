Escola Bolshoi começa a sua pré-seleção semana que vem no Complexo do Alemão - Ana Gomes/Divulgação

Publicado 17/08/2022 11:54 | Atualizado 17/08/2022 12:07

Rio - A Escola Bolshoi vai dar início à sua pré-seleção para alunos de projetos sociais na próxima segunda-feira (12). O Vidançar, ação que promove educação e dança há 12 anos no Complexo do Alemão, foi escolhido para ser o palco do evento. As inscrições vão até essa sexta-feira (19).



Ellen Serra, coordenadora do Projeto Vidançar, expressa sobre a honra que é poder sediar o evento, uma vez que ele é tão importante para todos os projetos sociais. "Sabemos o quanto a Escola Bolshoi pode impactar a vida de uma criança dançarina, pois cinco dos nossos alunos, moradores do Complexo do Alemão, tiveram a oportunidade de serem aprovados no Bolshoi. Hoje um deles é bailarino de uma companhia de dança profissional na Dinamarca", contou.

Nessa primeira etapa serão analisadas pelos profissionais do Bolshoi as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeções cênicas, além da postura e biotipo. Os selecionados são indicados para participar da etapa Nacional, que acontece nos dias 7 e 8 de outubro, na sede da Escola Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina.



Benefícios da Escola Bolshoi



A Escola concede 100% de bolsas de estudo para todos os aprovados. Além do ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, uniformes, transportes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, atendimento fisioterápico e nutricional e assistência médica. Os alunos precisam apresentar um bom rendimento, a fim de manter a bolsa de estudos.

Serviço



Inscrições até 19 de agosto, sexta-feira

Pré-Seleção Bolshoi 2022 para projetos sociais

Data: 22 de agosto, segunda-feira

Horário dos testes: das 9h às 18h

Local: Projeto Vidançar, Avenida Itaoca 1975, sala 201, Inhaúma, Rio de Janeiro.

Escola Bolshoi e-mail: producao1@escolabolshoi.com.br

Projeto Vidançar: Lilia Giannotti – (21) 98754-4547